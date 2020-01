Urta una Tesla Model 3 con un grosso pick-up GMC e scappa

Di incidenti sulle nostre strade, come su quelle europee e americane, se ne registrano purtroppo ogni giorno, più e meno gravi. In alcuni casi c'è addirittura chi scappa subito dopo e riesce a farla franca. È ciò che viene raccontato in un nuovo video pubblicato su YouTube.

Il proprietario di una Tesla Model 3 ha pubblicato le immagini di un piccolo tamponamento, fortunatamente molto leggero e senza gravi conseguenze. Un colpo che ha comunque danneggiato parte del paraurti posteriore della Tesla, che il proprietario avrebbe volentieri fatto sistemare tramite assicurazione. Nella sua storia però almeno due elementi sono andati storti, il primo riguarda il proprietario del muscoloso pick-up GMC che ha urtato la berlina elettrica, che si è dileguato dopo il colpo.

Il secondo riguarda la Polizia, che sconfortata ha detto che il danno era troppo lieve per avanzare chissà quale proposta al conducente del pick-up (figurarsi una caccia all'uomo da parte delle autorità...). Effettivamente il colpo non è stato clamoroso, il danno però è rimasto evidente anche dopo un'attenta pulizia, fra l'altro la carrozzeria bianca della berlina non ha certo aiutato, fosse stata di colore nero di certo tutto si sarebbe camuffato meglio.

Al di là di questa vicenda, capita davvero spesso che qualcuno faccia un danno e poi si dilegui, la percentuale sale ancora di più quando magari ci si dà qualche botta in un parcheggio e il proprietario dell'auto danneggiata non è presente... vi è mai capitato?