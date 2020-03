Urta una Tesla, poi abbandona l'auto e scappa rubando un bus: il video

Su queste pagine vi raccontiamo spesso di incidenti assurdi, soprattutto da quando le Tesla riescono a registrare tutto in fase di marcia grazie alle loro 8 telecamere di bordo. La storia di oggi però è davvero assurda e parte viene mostrata nel video pubblicato dal proprietario di una Model 3.

Cos'è successo nello specifico? Come si vede nel filmato, un Ford Falcon ha imboccato un ponte stretto a tutta velocità nello stesso momento in cui circolava una Tesla Model 3. Per fortuna si è evitato un incidente frontale, la berlina elettrica però è stata comunque colpita sul fianco, fra graffi e uno specchietto totalmente distrutto. La vicenda non finisce qui, poiché dopo aver distrutto la sua auto il conducente del Falcon l'ha abbandonata e ha rubato un bus.

Sembra la scena di un film ma vi assicuriamo che è tutto vero, raccontato nella descrizione del video pubblicato su YouTube. Il conducente del Falcon sarebbe sceso, avrebbe guardato il proprietario della Tesla a circa 200 metri di distanza e avrebbe iniziato a scappare a piedi, lasciando in auto diversi documenti, lo stereo acceso e le chiavi inserite. Scomparso dalla vista, l'uomo è stato poi fermato dalla polizia a bordo di un bus rubato, come vi abbiamo anticipato sopra, dopo aver colpito almeno altri 3 veicoli durante la folle fuga. A dir poco incredibile ciò che può succedere dal nulla...