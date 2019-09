Urta la Ferrari 458 della star NHL Tyler Seguin e lascia un biglietto: 'Scusa bro'

La brutta tradizione di urtare un'auto parcheggiata e fuggire via senza lasciare le proprie generalità è diffusa un po' in tutto il mondo, ora è successo anche alla Ferrari 458 della star NHL Tyler Seguin.

L'auto del cavallino rampante del campione dell'hockey americano è stata infatti "toccata" in un parcheggio, con il colpevole che ha lasciato sì un bigliettino ma non con le sue generalità. L'uomo ha semplicemente scritto: "Scusa, ho colpito la tua auto. Colpa mia bro. Non ho i soldi per riparare il danno".

Ora, scappare via quando si urta un'auto qualsiasi in un parcheggio è un'azione da vigliacchi, danneggiare una Ferrari però, il cui valore potrebbe essere pari o addirittura superiore alla nostra stessa abitazione, genera una sorta di empatia nei confronti dello sfortunato fuggitivo.

La vettura di Seguin è nello specifico una Ferrari 458 Italia bianca con il tetto di colore nero, del valore di 230.000 dollari circa senza eventuali optional. Rimetterla a nuovo non sarà certo economico, la star NHL ha però firmato un contratto da 78,8 milioni di dollari appena lo scorso anno, per lui non sarà un problema riparare il danno. Questo però è davvero un caso limite, non si scappa via senza lasciare le generalità dopo aver creato un danno...