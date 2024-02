Urso 'Metà incentivi andati ad auto non Made in Italy, Stellantis non vende? Problema suo'

Negli anni recenti, il 40% degli incentivi per l'acquisto di automobili è sempre andato al gruppo FIAT, adesso facente parte della holding Stellantis. Stavolta però, con il nuovo pacchetto di incentivi volto a sostenere il Made in Italy, la musica sembra essere cambiata a causa di una sorta di "ripicca politica" del Ministro Adolfo Urso.

Il Ministro ha dichiarato "Se non si verificherà un'inversione di questa tendenza, mirata a ridurre il divario tra produzione e immatricolazione in Italia, a partire dal prossimo anno tutte le risorse del Fondo Automotive saranno indirizzate non più a incentivare i consumi, bensì la produzione. Questo significa sostenere coloro che producono o intendono aumentare la produzione nel nostro Paese, magari dando vita a una seconda casa automobilistica"

Urso ha fatto notare che in Paesi come Germania, Spagna, Slovacchia e Polonia, la produzione supera la registrazione delle vetture, sottolineando che il costo di produzione in Germania non è necessariamente inferiore rispetto all'Italia (anche se, ribadiamo, pare che l'elettrico in Germania subirà una brusca frenata nel 2024 a causa degli incentivi più bassi rispetto al 2023). Ha invitato implicitamente l'azienda a considerare un approccio più competitivo e adattato alle preferenze del mercato italiano. Insomma, Stellantis se ne va dall'Italia? L'Italia se ne va da Stellantis. Questo sembrerebbe essere il succo della questione.

"Se a dicembre la Volkswagen ha superato Stellantis nelle vendite in Italia e i cittadini italiani hanno preferito acquistare un'auto prodotta all'estero piuttosto che una nazionale, a parità di condizioni di mercato e incentivi, il problema non è imputabile al governo ma all'azienda stessa", ha rilanciato Urso. Un vera a propria provocazione dei confronti di Stellantis che, pensiamo, a breve risponderà a esternazioni così forti da parte dei un Ministro della Repubblica italiana.

Il ministro ha anche evidenziato la singolarità della situazione italiana nel settore automobilistico: "Solo in Italia abbiamo un'unica casa automobilistica. In tutti gli altri Paesi europei produttori di auto, ce ne sono più di una. E solo in Italia c'è un divario così marcato tra produzione e immatricolazione".