Urso: 'Incentivi 2024 favoriranno le auto Made in Italy, abbiamo quasi 1 miliardo di euro'

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è tornato a parlare di incentivi auto al programma Il Rosso e il Nero di Rai Radio 1, sottolineando ancora una volta come gli aiuti statali dovrebbero innanzitutto promuovere vetture prodotte nel nostro Paese.

Queste le parole del Ministro: “Gli incentivi auto sono pianificati perché si dirigano principalmente su veicoli che possono essere prodotti nel nostro Paese”. Urso ha confermato senza mezzi termini che da Stellantis, il gruppo italo-francese che in Italia ha quattro impianti, si aspetta nuovi investimenti: “In Europa siamo riusciti a far modificare il regolamento Euro 7, abbiamo insomma fatto ciò che Stellantis chiedeva per investire nel nostro Paese. Ora ci aspettiamo aumenti significativi della produzione nazionale di auto”.

Per saperne di più sulla questione vi rimandiamo al nostro articolo Marcia indietro sull’Euro 7 in Europa, una normativa che avrebbe messo in difficoltà diverse case automobilistiche europee. In UE c’è dunque stato un pesante pressing al fine di modificare la riforma da diverse forze politiche, probabilmente anche dovuto alle richieste velate di gruppi come Stellantis. Per questo motivo il Governo Meloni si attende ora degli investimenti “di ritorno”, a favore dell’industria auto italiana.

Tornando invece all’ipotesi di concedere incentivi solo a vetture Made in Italy, Urso ha ribadito che “gli aiuti economici non si possono dare a singole aziende, vogliamo però aumentare la produzione nazionale di auto e invertire il trend degli ultimi dieci anni”. Governo e Stellantis sembrano concordare su un aspetto: la produzione italiana di auto deve salire a 1 milione di automobili all’anno. Affinché questo sia possibile c’è bisogno che gli incentivi supportino le vendite: “Possiamo realizzare un nuovo, eccezionale piano di incentivi grazie a risorse maggiori. Quest’anno abbiamo a disposizione quasi 1 miliardo di euro”, l’importante è che gli aiuti rispettino tre pilastri fondamentali.

Per Urso è necessario spingere la rottamazione delle auto più inquinanti, aiutare le famiglie con i redditi più bassi (con quote fino a 13.750 euro secondo il piano) e sostenere l’industria italiana. Vedremo dunque cosa diranno i numeri nei mesi a venire, nel frattempo sembra che la burrasca fra il Governo e Stellantis si sia calmata, Urso ha anche confermato che lo Stato non sta spingendo per avere quote di Stellantis: “Avremmo potuto pensarci quattro anni fa, oggi non è una cosa in agenda”. Pace fatta?