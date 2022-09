Urina al Supercharger e colpisce un dipendente Tesla prima di scappare: è caccia all'uomo

Chi possiede un'auto elettrica lo sa bene: trovare una vettura a benzina parcheggiata presso una colonnina di ricarica è odioso e frustrante. Negli USA è addirittura un problema molto serio: sentite cos'è successo a un dipendente Tesla presso una stazione Supercharger.

In Italia può capitare spesso di trovare vetture termiche parcheggiate di fronte a colonnine di ricarica, soprattutto in zone dov'è difficile trovare posti liberi. A noi è successo soprattutto al sud durante il nostro viaggio da 4.500 km in auto elettrica fatto questa estate, negli USA invece i proprietari di grossi pick-up a gasolio da tempo hanno preso di mira le stazioni Supercharger di Tesla - dove si parcheggiano di proposito per dar fastidio agli utenti elettrici. A un dipendente di Elon Musk però è andata anche peggio: lo scorso 29 agosto 2022 è stato importunato da un uomo attualmente ricercato dalla Polizia di Austin.

Questo il report degli agenti: "Secondo le indagini preliminari sembra che l'uomo abbia parcheggiato il suo veicolo non-Tesla presso uno stallo di ricarica. Entrato all'interno di una stazione Tesla Supercharger l'uomo ha iniziato a urinare e a discutere con un dipendente Tesla. Successivamente l'uomo ha colpito l'impiegato con la sua auto ed è poi scappato via". Non sappiamo se questo dipendente Tesla sia rimasto ferito in qualche modo, di certo il soggetto molesto è ora ricercato dalla Polizia di Austin, che ha diffuso la sua immagine (la vedete in basso, è l'uomo con il cappellino "Texas" d'ordinanza) affinché la popolazione locale possa fornire preziose informazioni. La ricompensa è di 1.000 dollari per qualsiasi info che possa portare all'arresto dell'uomo.



Purtroppo negli USA accadono spesso eventi di questo tipo, guardate questo pick-up lasciato in moto a un Supercharger mentre il proprietario era a fare la spesa...