Urbet Ego, la moto elettrica dal design steampunk che costa meno di 3.000 euro

Anche se i centauri le vedono ancora con occhio diffidente, le nuove moto elettriche si stanno pian piano espandendo sul mercato, con sempre più modelli disponibili. Dalla Spagna ad esempio arriva la moto elettrica steampunk, la Urbet Ego, dal prezzo aggressivo tanto quanto il suo design.

Costa infatti solo 2.727,27 euro e può raggiungere i 90 km/h, con un'autonomia stimata di 120 km con una singola carica. La sua vera particolarità è però il design: sembra davvero uscita da un anime giapponese oppure da un film di fantascienza, poiché non assomiglia neppure a una classica motocicletta.



Tutto è racchiuso all'interno di una carena tonda da cui fuoriescono - sorrette da tubi in acciaio - le due ruote, con il singolo sellino sospeso. Un design davvero particolare che forse vale da solo il prezzo del biglietto; biglietto che include una moto "compressa" ma completa in appena 72 kg di peso, un motore da 3.000W, una batteria al litio da 72V/42aH in grado di ricaricarsi in circa 7 ore.



L'azienda spagnola la consegna direttamente a casa, al momento però le vendite sono limitate al solo territorio spagnolo. Se varcate il confine, provate a cercarne una; con meno di 3.000 euro potreste tornare in Italia con un'opera di design davvero particolare, che inoltre può scarrozzarvi a lavoro oppure in gita al lago... se invece volete andare sul vintage spinto, non perdete la RGNT No.1!