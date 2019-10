Update Tesla in arrivo: più potenza, più autonomia, ricarica più veloce ai Supercharger

Uno degli aspetti migliori delle auto Tesla è sicuramente la possibilità di essere migliorate tramite semplici aggiornamenti software. Ebbene nelle prossime settimane un nuovo update del firmware V10 porterà nuova potenza, un miglioramento della ricarica Supercharger e un migliore comfort di guida.

Lo ha detto il CEO della compagnia Elon Musk durante il rilascio dei dati finanziari relativi al terzo trimestre dell'anno, che ha anche annunciato come l'update over-the-air sarà disponibile per le sue Model S, Model X e Model 3. Nello specifico l'aggiornamento andrà ad aumentare leggermente l'autonomia generale dei veicoli, la loro velocità di ricarica ai Supercharger (per i modelli Standard Range e Standard Range Plus), a migliorare il comfort di guida generale.



Quando arriverà tutto questo? Sempre Musk ha detto "entro qualche settimana. Andremo ad aumentare la potenza del 5% grazie all'ottimizzazione del nuovo software". Drew Baglino, VP of Technology di Tesla, ha poi aggiunto: "Continuiamo a ottimizzare il controllo del motore nei nostri prodotti. Per tutte le Model 3 sul mercato ci sarà un incremento del 5% della potenza, per le Model S e Model X siamo invece attorno al 3%". Infine Musk ha concluso dicendo: "Non penso ci sia un altro caso nella storia in cui un'auto possa migliorare con il passare del tempo, tramite il suo software".