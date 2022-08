Il nuovo update della Skoda Enyaq iV ottimizza la batteria e permette ricariche più veloci

Abbiamo guidato per più di mille chilometri la Skoda Enyaq iV e ne riamo rimasti piacevolmente colpiti, e adesso il SUV ceco si affina ulteriormente grazie ad un aggiornamento software che migliora numerosi diversi aspetti della vettura così da renderla ancor più efficiente.

Il nuovo update ME3 non si può installare comodamente da casa ma i clienti dovranno portare la Enyaq iV da un rivenditore autorizzato che aggiornerà così la vettura in maniera totalmente gratuita. Il processo richiede circa 5 ore, ma alla fine della pratica l’auto beneficerà di una delle più importanti feature introdotte con l’update ME3, ossia l'abilitazione a ricevere aggiornamenti over-the-air, così da non dover ritornare in officina.

Ma l’update si concentra specialmente sull’ottimizzazione delle batterie e della loro ricarica: verrà aggiunta una “battery care mode” che preserva le batterie facendole caricare fino all’80%, inoltre la potenza di ricarica verrà incrementata a 120 kW per i modelli con batteria da 62 kWh e 135 kW con batterie da 82 kWh.

Cambiano poi le grafiche dell’infotainment durante le fasi di ricarica e quelle del range, che ora fornisce informazioni sul percorso e sulle eventuali soste necessarie per arrivare a destinazione. Migliora anche l’head-up display, il contrasto e la visibilità della camera posteriore e si aggiunge un tasto sul volante per cambiare in fretta tra Adaptive Cruise Control e Travel Assist.

L’update è già disponibile e Skoda chiamerà i suoi clienti per prenotare un appuntamento in officina, mentre le nuove Enyaq iV usciranno già provviste del software ME3 (ecco tutte le novità della Skoda Enyaq iV in edizione 2023).