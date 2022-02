L'ultimo update di sistema della Volkswagen ID.4 migliora autonomia e velocità di ricarica

Vi sarà capitato spesso di ricevere un update per il vostro smartphone in grado di migliorarne le performance sotto svariati punti di vista, e questo modus operandi lo si ritrova anche nel mondo delle auto EV, dove un aggiornamento del firmware di sistema potrebbe migliorare notevolmente le performance della vettura, come sulla Volkswagen ID.4.

L’ultimo aggiornamento software OTA dell’ID.4 2022 fornisce dei miglioramenti evidenti in termini di autonomia: nei dati dell’EPA riferiti al modello ID.4 Pro 2021 si parlava di un autonomia di 260 miglia (circa 418 km), ma il dato aggiornato al 2022 ora riporta 280 miglia (circa 450 km).

Per quanto riguarda la versione Pro S RWD il range è passato da 250 a 268 miglia (un miglioramento di quasi 30 km). La Pro AWD passa da 249 a 251 miglia, mentre la Pro S AWD guadagna 5 miglia passando da 240 a 245 miglia. Dai dati si evince che l’aggiornamento porta miglioramenti su tutte le versioni dell’ID.4, ma sono quelle a trazione posteriore a ricevere i benefici migliori.

Ricordiamo che tutte le ID.4 (qui trovate la nostra prova prova su strada della Volkswagen ID.4 GTX) sono equipaggiate con una batteria da 82 kWh, e i modelli che hanno la sola trazione posteriore dispongono di un solo motore da 201 CV, mentre le versioni a quattro ruote motrici hanno due motori per una potenza complessiva di 295 CV.

Ma i miglioramenti dell’update non si limitano soltanto all’autonomia: la ID.4 si carica anche più in fretta grazie all’aumento della potenza massima di entrata della corrente che passa da 125 kW a 135 kW (qui trovate il nostro glossario della auto EV per imparare tutti i termini della mobilità elettrica), che si traduce in una maggiore velocità di ricarica delle batterie.