Un update migliora l'accelerazione di Mercedes-Benz EQE ed EQS: costa 1.200 euro

Mercedes-Benz è uno dei marchi che più sta spingendo sull'elettrico, trasformando di fatto la sua intera line-up in una gamma a zero emissioni (il nuovo EQG fa diventare elettrico anche il Classe G). EQE ed EQS sono al momento la massima espressione del comfort elettrico in casa della stella, che ora offre sui modelli anche un Performance Boost.

Il pacchetto è offerto come optional, così come l'asse posteriore sterzante alla sua massima estensione (di 11 gradi, mentre lo standard è di 5). L'offerta riguarda per il momento EQE, EQS, EQE SUV (sguardo ravvicinato al Mercedes-Benz EQE SUV) ed EQS SUV, con il sito americano di Mercedes-Benz che ha svelato tutti i dettagli tecnici. Per fare un esempio: Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC può passare da 215 kW a 260 kW con un'accelerazione 0-100 km/h possibile in circa 5,1 secondi. Anche EQE SUV può avere lo stesso upgrade di potenza, accelerando da 0 a 100 in 5,2 secondi.

EQS 450 4MATIC può passare da 265 kW a 330 kW con un'accelerazione 0-100 possibile in circa 4,5 secondi, mentre per EQS SUV siamo a 4,9 secondi a causa del maggiore peso e della minore aerodinamica. La cosa sta sollevando più di una polemica, poiché si tratta di un pacchetto "software" per così dire, non acquistate un motore più potente, semplicemente viene sbloccata un'erogazione della potenza più marcata tramite codice. Il tutto alla modica cifra di 1.200 dollari, poco meno di 1.200 euro, per avere uno scatto più affilato sullo 0-100. Secondo voi ne vale la pena?