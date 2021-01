Uomo vince una Corvette alla lotteria, ma la supercar non si trova

La faccenda che stiamo per descrivervi, in qualche modo rappresenta un vero e proprio classico. Insomma, pochi giorni fa un uomo si è trovato a leggere di una lotteria dove in paio c'era una stupenda Chevrolet Corvette nuova di zecca e un po' di soldi, così ha deciso di acquistare un biglietto e sperare nella dea bendata.

Alcuni giorni dopo l'individuo si è accorto di averla vinta la lotteria, ma l'agenzia la quale avrebbe dovuto provvedere a reperire la supercar statunitense ha affermato di non riuscire a trovarne alcun esemplare, così la vicenda è finita in mano agli avvocati e ad una confusione sovrana.

Come avrete già intuito, non si tratta né della prima né dell'ultima volta che un episodio del genere si realizza, ma come mai la lotteria dello stato della Georgia ha messo in palio una Corvette C8 in assenza di un veicolo da spedire? La situazione sembra paradossale, soprattutto perché siamo davanti ad un sistema rodato e statale, e non di fronte ad un'organizzazione da sbrigativa da ente piccolo e senza esperienza.

Stando al Corvette Forum, luogo nel quale il tutto è saltato agli onori della cronaca, la sua vincita è stata effettivamente riconosciuta dalla Georgia Lottery, e gli è stato persino riferito che avrebbe dovuto scegliere la sua Corvette, dal valore di circa 107.000 dollari. Purtroppo però nessuno è stato in grado di trovarne un esemplare.

Il nuovo modello, la Corvette C8 a motore centrale, ha fatto il suo debutto sul mercato nella prima metà del 2020, ma fin da subito è stato difficile per i consumatori acquistarla senza dover aspettare a lungo. Ad oggi però ci si sarebbe aspettato di vedere una disponibilità piuttosto ampia, ma evidentemente le cose non stanno così. In realtà c'è da menzionare il fatto che una concessionaria si è fatta avanti offrendo il modello di supercar, ma il sovrapprezzo di circa 10.000 dollari non è stato ben gradito.

Come abbiamo già detto, adesso sta agli avvocati risolvere la situazione, per cui non sappiamo cosa potrebbe accadere da qui alle prossime settimane. Magari la Georgia Lottery trova una Corvette nuova di pacca, oppure il vincitore trova un accordo in denaro per risolvere la questione.

Comunque andranno le cose, di Corvette digitali non ne mancheranno mai: dieci giorni fa il bolide è stato implementato in Forza Horizon 4. Nel caso in cui voleste approfondire la fase di costruzione di una Corvette vera e propria vi rimandiamo a questo interessante documentario.