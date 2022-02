Uomo unisce Chevy a una barca: il risultato è uno 'squalo' utilizzabile su strada

Se pensavate di averle viste tutte con la Lada a propulsione a vite realizzata da Garage54, ecco a voi un pickup Chevy dagli anni Novanta unito a una vecchia barca in quello che è un “camioncino squalo” utilizzabile su strada. Il risultato è tanto fantastico quanto bizzarro.

Il filmato in questione è stato ripreso e pubblicato su YouTube da Barcroft Cars e mostra nel dettaglio il prodotto finale anche in circolo per le strade statunitensi. A realizzarlo è stato Kurt, originario di Woodstock, Georgia, che da tempo si dedica alla creazione di hot rod e vetture peculiari. Questa volta egli ha unito uno Chevy 3500 degli anni '90 mal funzionante a una barca altrettanto datata, la quale aveva una perdita di carburante.

Egli avrebbe completato la conversione in assoluta autonomia, montando la barca sul cassone ribaltabile consentendole di sollevarsi per entrare e uscire dalla vettura stessa, per giunta senza porte proprio alla luce della copertura fornita dalla barca. La visibilità non è delle migliori durante la guida, ma Kurt ha giustamente pensato di dotare quattro telecamere esterne collegate a un unico schermo nel cruscotto personalizzato. Non mancano poi le doverose cinture di sicurezza e misure necessarie affinché possa essere utilizzata su strada. Probabilmente la polizia lo fermerà più volte, ma almeno attirerà gli occhi del pubblico – specialmente dei più piccoli, i quali crederanno di vedere un modellino Hot Wheels dal vivo.

