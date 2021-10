Un uomo si sdraia sulla sua Toyota Supra per proteggerla dalla grandine: questo è amore

Sempre più spesso assistiamo a tempeste di grandine anche nel nostro paese, e talvolta non si può parlare di chicchi, ma di vere e proprie sfere grosse come palline da golf. Le conseguenze della gradine possono essere deleterie per la carrozzeria di un'auto, e c’è chi ha fatto scudo col proprio corpo per proteggerla.

Il proprietario di questa Toyota Supra A80 grigia è un ragazzo di Sydney che è stato immortalato in un video che ha spopolato su TikTok. La pioggia si è tramutata in grandine, e siccome la Supra si trovava parcheggiata in un'area di sosta a cielo aperto, il suo proprietario ha deciso di proteggerla in fretta e furia con quello che poteva reperire “al volo”.

In breve tempo ha ricoperto la carrozzeria della sua sportiva giapponese con cartoni, coperte e scatoloni, ma la parte frontale dell’auto rimaneva esposta alle intemperie, specialmente nella zona iniziale del cofano e dei gruppi ottici. A questo punto il proprietario, rimasto a mani vuote, ha deciso di compiere un atto d’amore, e si è immolato per la causa, sdraiandosi sulla parte esposte proteggendola col suo corpo, per quanto possibile.

Tra i commenti della clip originale un certo Jake Donaldson ha poi dichiarato che l’auto non ha riportato alcun tipo di danno. Alcuni si sono chiesti come facesse ad esserne così sicuro, e a quel punto lo stesso Jake ha svelato che il ragazzo-scudo era proprio lui e che quella era la sua auto.

Abbiamo definito la sua azione come un atto d’amore, perché in un certo senso comprendiamo il suo senso di protezione verso una vettura diventata leggendaria e che oggi è sempre più ricercata da preparatori e collezionisti: guardate questa Toyota Supra rossa originale venduta per oltre 200,000 dollari ad esempio.

La Toyota Supra A80 è infatti la generazione più amata della sportiva giapponese, diventata un’icona ancor prima di diventare l’auto da 10 secondi (sul quarto di miglio) più famosa del mondo, con il primo capitolo della serie Fast And Furious. A tal proposito vi ricordiamo che il preparatore Tom’s costruirà tre Toyota GR Supra dedicate a Paul Walker, la star indimenticata della serie.