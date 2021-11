Uomo scaglia un sasso sul parabrezza di una Tesla Model 3, ma l'auto è intonsa

Sulle nostre pagine abbiamo spesso riportato di attacchi totalmente a caso verso una vettura in transito, come l'uomo che ha lanciato una barra in metallo a una Tesla alcuni mesi fa. Stavolta la vittima è stata una Tesla Model 3, e non bisogna mai sottovalutare azioni del genere, soprattutto se osserviamo le dimensioni dell'oggetto incriminato.

Il post Reddit in fondo alla pagina mostra infatti un episodio verificatosi a Portland, nell'Oregon, dove la berlina elettrica californiana è stata presa di mira da un passante, il quale ha scagliato un grosso masso contro il parabrezza in modo assolutamente volontario.

Il video, condiviso inizialmente dall'utente Instagram posportland, si apre con la macchina che da lontano si avvicina alla telecamera sulla Glisan Exit durante una giornata piovosa. Purtroppo non ci viene fornito un contesto preciso circa l'accaduto, ma è improbabile che il conducente della EV abbia potuto fare qualcosa per provocare il pedone.



Comunque siano andate le cose, il proprietario dell'auto non l'ha presa benissimo, e in effetti ha inchiodato un attimo dopo lo schianto con suonata di clacson annessa. Purtroppo le riprese finiscono qui, anche se colui il quale ha postato tutto su Reddit ha precisato che parlato di un forte stato d'ebbrezza da parte dell'aggressore. Del resto non troviamo un senso nel fatto che sia rimasto a bordo strada con un sasso in pugno e sotto la pioggia battente. Oltretutto in seguito al successo della sua strategia ha persino esultato.



Chi sottovaluta il gesto tuttavia non ha compreso appieno la portata dell'episodio, in quando le dimensioni della pietra avrebbero potuto causare l'infrangersi il parabrezza portando il conducente a perdere il controllo della Model 3. A quel punto l'incidente sarebbe stato dietro l'angolo.



A proposito di comportamenti stradali poco piacevoli vogliamo riportare anche quello di una automobilista che ha tirato un drink ad una Acura. In questo caso però il karma è stato fulmineo.