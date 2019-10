Un uomo salva un aereo da un mezzo completamente impazzito: il video

Un carrello motorizzato per bevande potrebbe sembrare un oggetto totalmente innocuo, ma forse perché non avete assistito a quello che è accaduto all'O'Hare International Airport di Chicago nel pomeriggio di lunedì scorso. In fondo alla pagina trovate le riprese dell'avvenimento e l'incredibile risoluzione.

Ma riassumiamo il tutto: all'improvviso il mezzo, privo di conducente, ha cominciato a roteare in modo vorticoso e incontrollato, mettendo in pericolo non tanto i lavoratori dell'aeroporto, quanto il muso di un aereo parcheggiato a pochi metri. Col passare dei secondi il carrello si avvicinava, con movimenti circolari, sempre di più al velivolo. In pratica sembrava che ormai non ci fosse nulla da fare per risolvere la situazione, quando un operatore nei paraggi ha utilizzato un veicolo da sollevamento per caricare il carrello e ribaltarlo, arrestandone la folle e stramba corsa.

L'uomo ha in pratica evitato ingenti danni all'aereo e risparmiato tanti passeggeri da un enorme aumento dell'attesa per il viaggio. Infatti dall'audio è possibile sentire tanta gente applaudire il gesto, evidentemente sollevata quando tutto sembrava potesse solo peggiorare.

American Airlines, la società proprietaria dell'aereo in questione, ha riferito all'NBC che ci sono investigazioni in corso, mentre report preliminari indicano il pedale dell'accelerazione bloccato come causa dell'incidente:"Apprezziamo la rapida azione del membro del nostro team, il quale ha fermato il veicolo. La sicurezza è la nostra prima priorità e stiamo lavorando con i nostri partner per investigare sull'incidente."

L'hub di Chicago è uno degli aeroporti più trafficati degli Stati Uniti, e un incidente che avrebbe causato lo stop prolungato dell'aereo avrebbe potuto far rinviare parecchi voli per questioni di sicurezza, ma per fortuna un gesto istintivo ha evitato ogni disagio.

