Un uomo ha rubato una bisarca carica di Corvette per tornare a casa dalla prigione

Un individuo identificato come Isaiah Walker, ventitreenne proveniente da Lawton, Oklahoma, avrebbe rubato un rimorchio carico di nuove Chevrolet Corvette dal valore complessivo stimato oltre 1,25 milioni di dollari. Secondo quanto riferito dalle autorità, Walker avrebbe compiuto l'azione con l'intento di trovare un mezzo per fare ritorno a casa.

L'episodio si è verificato giovedì 15 febbraio presso il Willcox Loves Truck Stop, situato a Willcox in Arizona, dove il rimorchio era parcheggiato. Walker, dopo aver intrapreso una conversazione con il conducente del camion, avrebbe agito in modo aggressivo, atterrando l'autista e prendendo il controllo del veicolo, facendo perdere le proprie tracce dal parcheggio.

Le autorità della contea di Cochise hanno tentato di fermare il veicolo rubato, ma Walker ha reagito con ostilità, mettendo in pericolo altri veicoli sulla strada. Alla fine, il rimorchio è stato fermato senza danni, e Walker è stato arrestato e interrogato. Insomma: tentativo fallito.

Il capo della polizia di Willcox, Dale Hadfield, ha elogiato l'operato degli agenti coinvolti nell'indagine, sottolineando la loro moderazione e pazienza nel risolvere la situazione senza danneggiare la proprietà altrui. Il rimorchio rubato è stato recuperato e riconsegnato al legittimo conducente per la prosecuzione della consegna delle preziosissime Corvette.

Per Isaiah Walker, l'arresto ha comportato nuove accuse penali, mentre per i futuri acquirenti delle Chevrolet Corvette coinvolte nel furto, c'è la buona notizia che le vetture non hanno subito danni e saranno consegnate con il minimo ritardo possibile.



