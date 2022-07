Uomo ruba furgone Amazon e dà inizio a un lungo inseguimento: il video

Dopo il bizzarro caso del vandalo che ha rotto il finestrino di una Mercedes, torniamo negli Stati Uniti, nello specifico a Riverside, in California, per l’arresto di un uomo che ha rubato un furgone di Amazon. In queste ore, infatti, su Internet è apparso il video dell’inseguimento.

L’individuo di 32 anni, a quanto pare, è stato protagonista di una serie di reati non indifferente: alle 17:15 californiane del 25 luglio scorso, le autorità sono state informate di due rapine in un parco di case mobili e del furto di un furgone Amazon da parte dello stesso sospetto. In poco tempo, esse hanno rintracciato il veicolo tramite GPS e lo hanno raggiunto dando il via a una caccia all’uomo.

L’inseguimento non è stato indifferente: la sua guida spericolata ha causato incidenti lungo tutto il tratto percorso, colpendo molti altri veicoli e procedendo contromano per diversi chilometri. Grazie al video di Police Activity abbiamo la possibilità di vedere qualche estratto dell’accaduto, fino allo scontro con una Honda Civic argento, un pickup e la barriera mediana di cemento. Il sospetto è poi uscito rapidamente dal furgone cercando di fuggire a piedi, ma si è arreso dopo poco tempo alle autorità presenti.

Attualmente, il 32enne è trattenuto su cauzione di 1 milione di dollari dopo essere stato accusato di tentato omicidio, rapina in casa, furto d'auto, aggressione con un'arma mortale, evasione spericolata della polizia e sospetto di guida sotto l'effetto di stupefacenti.

