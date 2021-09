Uomo riesce a comprare una Corvette, ma viene distrutta durante un trasporto

La nuova Chevrolet Corvette C8 è una delle vetture più ricercate, sia dentro che fuori dagli Stati Uniti. Fin dalla sua commercializzazione, la produzione non è mai riuscita a tenere testa alla enorme domanda da parte degli automobilisti, e alla fine è diventato estremamente difficile acquistarne una.

Ovviamente tutto questo ha portato ad una crescita smisurata dei prezzi (ecco alcuni folli esempi), per cui soltanto i più convinti sono andati fino in fondo con l'acquisto. Tra questi troviamo di sicuro Cedric Massey (il post originale è proprio il suo), che è riuscito a portarsi a casa un bellissimo esemplare di colore rosso.

Scorrendo in fondo alla pagina però vi imbatterete immediatamente nel suo triste problema: la Corvette C8 è rimasta schiacciata sotto una grossa Maserati mentre si trovava su una bisarca per il trasporto. Purtroppo, oltre alla foto, non abbiamo alcuna informazione o materiale a fare da contesto, ma a ogni modo siamo davanti ad un evento poco piacevole, giusto per fare un eufemismo.



Innanzitutto ci teniamo a sottolineare un paio di elementi. Il primo riguarda il fatto che la Corvette era stata consegnata prima di essere distrutta, sia perché altrimenti non avrebbe già avuto una targa, sia perché General Motors non consegna le Maserati. Le opzioni quindi sono due: può darsi che la macchina sia stata comprata ad un'asta, oppure che il proprietario stava semplicemente portandola da un posto all'altro.



Detto questo, la causa dell'incidente sembra essere piuttosto chiara: la rampa superiore del mezzo di trasporto deve aver ceduto. In linea di massima è quasi impossibile che accada, sia per la solidità strutturale delle bisarche che per tutte le misure di sicurezza generalmente applicate. Come dicevamo in precedenza, non abbiamo alcuna informazione in merito, per cui non possiamo escludere a priori un errore umano o anche un atto premeditato.



Nei commenti del post qualcuno è persino arrivato a ipotizzare possa trattarsi di una semplice illusione ottica, in quanto all'atto pratico lo scatto non mostra danni evidenti. Magari la rampa superiore non ha ceduto, ma andava semplicemente a sfiorare il tettuccio della Corvette.



Mentre attendiamo eventuali delucidazioni sulla questione vogliamo menzionare un disastro assolutamente indiscutibile: ecco una Chevrolet Corvette che cade dal ponte dell'officina. La vittima non è un esemplare di ultima generazione, ma il danno è comunque considerevole.