Uomo riacquisisce la vista e compra immediatamente una Corvette

In linea di massima non riportiamo notizie di persone che acquistano vetture, a meno che non siano estremamente rare o davvero particolari. In questo caso però dobbiamo fare un'eccezione poiché Mike Schickerowski di Benalto, Alberta, ha una storia perosnale degna di nota.

Schickerowski è nato con il nistagmo, una condizione a causa della quale il bulbo oculare ripete movimenti oscillatori involontari che possono portare a enormi problemi alla vista, per cui è stato dichiarato legalmente cieco fin dalla nascita.

"Di base riguarda movimenti involontari degli occhi. Se cercate di scattare una foto con la vostra fotocamera agitandola leggermente l'obiettivo viene sfocato, e questo è lo stesso. Il mio cervello non interpreterà mai l'immagine come un quadro immobile, c'è sempre una sfocatura." Queste sono state le parole pronunciate da Schickerowski in una intervista per Global News.

Tuttavia, un paio di anni fa, Schickerowski si è messo in lista per un intervento chirurgico sperimentale il quale avrebbe dovuto ripristinargli la vista e, come avrete intuito dal titolo, è stato un grande successo. Entusiasta del recupero totale di una delle facoltà più importanti per l'essere umano, ha subito deciso di prendere la patente, all'età di 44 anni suonati, comprando immediatamente una Chevrolet Corvette C7 Grand Sport. Si tratta di un bolide che prende carrozzeria, sospensioni e componenti aerodinamiche direttamente dalla variante Z06, ma facendo al contempo uso del propulsore LT1 ad aspirazione naturale della Stingray standard.

"Qualcuno mi ha detto 'oh, siamo in Alberta, hai bisogno di un pick-up' e a me piacciono i pick-up, ma quelli ce l'hanno tutti." Insomma, invece di omologarsi ha preferito disporre di un qualcosa che non tutti hanno: una giallissima supercar con 460 cavalli sotto al cofano.

