Uomo resta appeso a un camion in superstrada, la faccenda è irrisolta

Su internet di video assurdi ne vengono caricati a ritmo incessante, ma quello che mostra un uomo appeso allo specchietto retrovisore di un camion in movimento su una superstrada raggiunge livelli di pericolosità particolarmente elevati.

A quanto pare le riprese sono state effettuate nei pressi di Atlanta, in Georgia, e hanno come protagonista un uomo senza maglietta che si lascia trasportare da un veicolo a 18 ruote (a proposito di grossi camion, Optimus Prime è appena stato avvistato sulle strade pubbliche). Ovviamente la clip non poteva non fare il giro del web, e non sorprende che le forze dell'ordine stiano provando a scoraggiare in ogni modo comportamenti del genere.

"E' un qualcosa che non avevo mai visto prima, ed è ovvio che sia molto pericoloso." Così il tenente Riley della Georgia State Patrol ha commentato l'accaduto ai microfoni di News4SA, proseguendo in questo modo:"Se dovessero ricorrere a una rapida manovra evasiva per evitare un incidente, potrebbero sbalzare questa persona dal camion, magari una frenata potrebbe fargli perdere la presa in mezzo al traffico."

In effetti basterebbe davvero poco per mettere a repentaglio la vita dell'uomo di colore non meglio identificato, ma a peggiorare la situazione c'è il fatto che la pratica sarebbe ricorrente. Una seconda clip infatti evidenza il medesimo comportamento in un altro frangente, e lo stesso tenente Riley ci ha tenuto a ribadire che prenderà provvedimenti verso tutti coloro che proveranno a imitarlo, "perché la situazione può mettersi male in molti modi."



