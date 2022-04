Uomo regala 32.000 litri di carburante presso il suo distributore: è 'April Fuels Day'

Il primo giorno di aprile è sempre l’occasione giusta per lasciarsi scappare qualche scherzo sgradevole, approfittando magari di qualche argomento taboo del momento per colpire nel segno. Negli Stati Uniti, però, un imprenditore ha deciso di trasformare “April Fools Day” in “April Fuels Day”, regalando 7.000 galloni di carburante alla popolazione.

Dal suo distributore collocato a Norwood, nel Massachusetts, egli ha pubblicato un video su Facebook dove illustra l’idea folle: in questo periodo difficile per tutti a causa dell’aumento dei prezzi di benzina e gasolio, egli ha deciso di abbassare il prezzo da circa 4,21 Dollari al gallone a 0,00 Dollari, regalando effettivamente un totale di circa 32.000 litri ai cittadini.

Le code fuori dal distributore sono risultate piuttosto lunghe tra il 31 marzo 2022 e il 1° aprile 2022, tanto che qualcuno si è messo in coda addirittura alle 21:30 del giorno prima per fare il pieno. L’evento doveva durare, dunque, dalle 7 alle 11 di mattina del 1° aprile ma, a causa dell’esaurimento scorte addirittura due ore prima della conclusione, l’imprenditore Ernie Boch Jr. ha deciso di prolungare l’evento fornendo ancora più carburante: “Sono ben oltre 30.000 Dollari di carburante, dovrebbe aiutare diverse centinaia di persone; quindi, andrà bene così […] I prezzi sono saliti a livelli pazzeschi, così ho iniziato a pensare che dovevo fare qualcosa, ed eccoci con l’April Fuels Day”.

Il gioco di parole è giunto alla stampa che, ovviamente, è accorsa per servizi al riguardo: anche su Twitter il reporter Matt Reed di WCVB ha mostrato qualche veicolo alle prese con la coda e, a giudicare dalla quantità di fotografi nel pubblico, l’attenzione non è certamente mancata.

Nel mentre, in Italia a fine marzo il prezzo è tornato a salire a 1,84 Euro al litro.