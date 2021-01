Uomo prova un burnout con la Mercedes-AMG, sbanda e prende fuoco a un matrimonio

La Mercedes-AMG C63 S è una berlina sportiva capace di sgommare al minimo tocco dell'acceleratore, ma bisogna disattivare il controllo della trazione per riuscirvi. Il problema è che il conducente dell'esemplare del video in alto non era a conoscenza della funzionalità.

La clip è stata condivisa su Reddit solo di recente, e pare sia stata registrata da qualche parte non lontano da Sydney, in Australia, in occasione di un matrimonio. E' possibile vedere l'automobilista in questione mettersi in strada e spingere sull'acceleratore, ma la Mercedes non ha fatto esattamente quello che lui voleva.

Eseguire un burnout a bordo di una macchina con un output pari a quello della C63 S è piuttosto semplice, però il suo proprietario non ha mai approfondito le sue caratteristiche e peculiarità. Disinserire il traction control era fondamentale per il suo scopo, ma quello che ha reso la scena ancora più bizzarra è il fatto che nessuno degli astanti, nonostante l'individuo stesse chiaramente avendo difficoltà nelle operazioni, abbia avvisato in merito al piccolo "trucchetto".

Durante gli ultimi secondi del video le fiamme compaiono nella zona posteriore sinistra del bolide tedesco, e una voce in mezzo alla folla ha immediatamente esclamato, evidemente preoccupato:"Esci fuori! Esci fuori!"

La fuoriuscita di fumo bianco dalla bocca di scarico sinistra è stata una chiara avvisaglia, ma in questo caso non c'è stato tempo di riprendere il controllo della situazione, perché il fuoco è divampato un attimo dopo.

Per chiudere restando in tema di fiamme che fuoriescono dagli scarichi vogliamo rimandarvi a un episodio simile ma dalla causa scatenante differente: ecco una Nissan GT-R mentre va in autocombustione a un raduno di appassionati. Tornando alla C63 vogliamo mostrarvi questa drag race fra la sportiva familiare e una sua acerrima rivale: la BMW M3 Touring.