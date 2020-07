Un uomo prova a fare benzina con una Tesla Model 3: il tentativo è esilarante

Come potete vedere dal breve video in alto, un individuo ha provato seriamente a immettere benzina in una Tesla Model 3, e cioè in un'autovettura completamente elettrica. La scena è esilarante, e ancora ci domandiamo com'è possibile si sia verificata.

Chiaramente non è la prima volta che accade. Difatti alcuni anni fa, quando le auto elettriche non erano ancora per niente diffuse, si trattava di una gaffe piuttosto comune. Qualcuno di voi potrebbe dubitare dell'autenticità del video supponendo si tratti semplicemente di uno scherzo, ma da quello che sappiamo è un vero equivoco.

A ogni modo la vettura protagonista è una Model 3 nuova di zecca, vista la targa temporanea, e quello che pare essere il proprietario è sceso dalla macchina dopo averla posteggiata di fianco al distributore. Come prima mossa apre lo sportello per la ricarica e avvicina il bocchettone alla presa, capendo immediatamente che c'è qualcosa che non quadra. Subito dopo gira intorno alla macchina cercando disperatamente un'altra apertura destinata all'ingresso del petrolio ma ovviamente, non essendocene una, fallisce miseramente nell'intento.

Alla fine prende il proprio smartphone e comincia a digitare, probabilmente chiedendo aiuto a qualche amico, e a questo punto viene la parte più bella del video: quella dove realizza quanto appena successo rendendosi conto di poter esser in futuro preso di mira dagli sbeffeggiamenti dell'amico. Nel caso masticaste un po' di inglese, avrete già intuito il suo labiale.

Dal nostro canto ci teniamo a dire di non voler affatto prendere in giro il protagonista del video e anzi, sosteniamo si tratti di un errore che può verificarsi, soprattutto se non si segue per nulla il mondo automobilistico. Per chiudere restando in tema di eventi "particolari" e di vetture Tesla, vi rimandiamo a un tizio che ha appena preso violentemente a calci il display della propria Model 3 per motivi ignoti. Infine, è da poco stato confermato un fatto assolutamente particolare: la carrozzeria del Tesla Cybertruck cambia colore al variare della temperatura.