Uomo lancia servizio noleggio auto da casa sua, non mancano Tesla e Corvette

Se pensavate di averle viste tutte con il motore metà diesel e metà benzina di Garage 54, preparatevi a sentire un’altra idea tanto folle quanto geniale nel mondo automotive: un uomo statunitense ha dato vita a un servizio di noleggio auto da casa sua, parcheggiando e attendendo i clienti sul ciglio della strada! I vicini, ovviamente, sono furiosi.

Questa avventura la sta vivendo Yosef Rabinovitz, proprietario dell’azienda di noleggio auto Take It EZ LLC che, negli ultimi mesi, sta riscuotendo un successo incredibile senza la necessità di garage, grandi magazzini o quartier generali imponenti. Dalla comodità della sua unifamiliare a Hollywood, egli sta noleggiando veicoli come Jeep Grand Cherokee, Chevrolet Corvette e anche un paio di Tesla a prezzi estremamente competitivi. Pensate un po’: egli chiede semplicemente 75 Dollari al giorno per la Jeep, 125 Dollari per la Corvette e attorno ai 99 Dollari per le due vetture elettriche del colosso di Elon Musk.

Il vicinato non è per nulla felice di questa impresa, in particolare il residente Tim Flasher che, ai microfoni di Local 10 News – da cui riprendiamo la notizia – ha dichiarato: “Abbiamo a che fare con Airbnb dappertutto, è difficile vivere qui, le cose sono cambiate così tanto dal 1970. Ora abbiamo un autonoleggio, cosa ci sarà dopo? La mia casa è in vendita in questo momento, non ne posso più”. Egli ha poi affermato di avere notato molto più traffico nella sua zona sin dalla nascita della attività di Rabinovitz, manifestando il malcontento per la carreggiata riempita di auto in attesa di essere guidate.

Ma questa attività è legale? Local 10 News ha contattato Rabinovitz mentre lavava la Jeep Grand Cherokee e, a sorpresa, egli ha risposto che “non sta conducendo alcuna attività di noleggio auto”. Uno dei suoi partner lo ha appoggiato, dicendo che non c’è alcun servizio simile attivo e che parcheggiare così tante auto in prossimità dell’abitazione non è un problema nemmeno per le autorità cittadine, con le quali avrebbero già discusso al riguardo. In aggiunta a ciò, le leggi della Florida permettono ai business “homemade” di operare in zone residenziali senza troppi limiti, eccetto per il rispetto delle norme relative a parcheggi, utilizzo di certi equipaggiamenti e rumore. In altre parole, Rabinovitz e il suo socio potranno operare tranquillamente, per ora.

