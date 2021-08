Uomo lancia un'ascia contro il parabrezza di un'auto: le riprese lo inchiodano

Sulle nostre pagine avrete sicuramente già trovato casi di furia stradale, e in alcuni di essi la tragedia è stata sfiorata davvero per poco (ecco una incredibile inchiodata ad alta velocità). Stavolta l'episodio si è svolto a macchine ferme, ma il gesto è comunque gravissimo.

Arrabbiarsi mentre si è al volante può accadere a tutti, e in queste situazioni la cosa più importante è sapersi rilassare e attendere i pochi secondi che bastano per lasciar sbollire i bollenti animi. Evidentemente l'automobilista del video in alto era troppo fuori di sé per potersi controllare, e quanto accaduto potete constatarlo voi stessi.

Purtroppo il video è particolarmente breve e non ci fornisce indizi su eventuali provocazioni o alterchi precedenti alla scena, ma in ogni caso la reazione è assolutamente da condannare: il protagonista della clip ha fermato la propria auto di traverso, è uscito dall'abitacolo armato di una pesante ascia e ha scagliato con violenza quest'ultima contro il parabrezza di un'altra vettura.



Il materiale è stato condiviso su YouTube dall'ufficio dello sceriffo di King County, nello stato di Washington, e a quanto pare è stato registrato sulla rampa nordest della 145th St I-5. Fortunatamente è servito ad identificare con sicurezza il sospetto con l'aiuto di alcune telecamere di sicurezza, e l'arresto è avvenuto tre giorni dopo l'incidente. Adesso il quarantasettenne deve difendersi da multiple accuse, alle quali bisogna aggiungere la tentata evasione degli agenti della contea di Snohomish.



In seguito ad una rapida ricerca le forze dell'ordine hanno scoperto che non era affatto la prima volta che l'individuo si comportava in questo modo. Lo scorso 29 giugno l'uomo aveva litigato con un altro automobilista arrivando a minacciarlo e a porgergli insulti a sfondo razziale.



Per fortuna adesso è al fresco e non potrà mettere a repentaglio l'incolumità degli altri utenti della strada per un bel pezzo, ma in base agli ultimi dati sembra che i casi di furia stradale stiano aumentando vertiginosamente negli Stati Uniti. L'ultimo episodio da noi riportato concerne un camionista fuori di testa, il quale ha in primis tentato di mandare fuori strada una vettura e poi ha minacciato i passeggeri con un martello.