Uomo guida Miata senza tettuccio durante tempesta di neve: il folle video

Di folli esperienze alla guida ne abbiamo viste diverse in questo mese. Se in Inghilterra un uomo è stato arrestato per avere fatto tutto ciò che non si deve fare alla guida, negli Stati Uniti c’è chi ha voluto provare l’ebbrezza di guidare un’auto decappottabile durante una tempesta di neve. Anche in questo caso, non replicate l’esperienza!

Il filmato ripreso da CBS Boston e registrato originariamente da Trent Spinney mostra chiaramente, anche se solo per qualche secondo, l’avventura di un uomo alla guida di una Mazda Miata senza tettuccio su un’autostrada completamente coperta da ghiaccio e neve, durante una tempesta. Normalmente queste condizioni meteorologiche sono tra le peggiori per guidare ma, a quanto pare, questo pilota a bordo della sua Mazda MX-5 non v’ha dato importanza.

Come si vede nel video, egli procede anche a velocità notevoli senza trazione sulle ruote posteriori, trovandosi costretto a mantenere attentamente il controllo della vettura. Ciò implica che questo atto apparentemente folle potrebbe trattarsi, in realtà, di una emergenza. Per quanto riguarda il tettuccio, probabilmente per la Mazda MX-5 in questione è un semplice malfunzionamento per il quale il proprietario non ha ancora trovato la soluzione necessaria. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che una esperienza simile è da sconsigliare alla luce dei numerosi rischi di sicurezza.

E a proposito di velocità, ecco a voi il filmato di un autista di ambulanza alla guida.