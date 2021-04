Uomo taglia le gomme del SUV della vicina, ma la polizia lo becca perché ci lascia un dito

Una cittadina dell'Arizona si è vista costretta a chiamare la polizia locale dopo essersi imbattuta in una scena da horror. La donna, mentre passeggiava nel vialetto di casa sua, ha subito notato che qualcuno aveva tagliato gli pneumatici del proprio SUV ma, ad un'occhiata più attenta, si è accorta che il criminale ci aveva lasciato un dito.

Dal nostro Paese non è possibile raggiungere il portale dell'emittente locale KCTV5, ma altri notiziari hanno riportato le parole di Francesca Wikoff, colei che ha assistito al bizzarro ritrovamento:"In pratica ho riso per tutto il giorno, anche perché se non l'avessi fatto avrei potuto piangere." Wikoff ha per anni fatto parte di un team di pronto soccorso, per cui supponiamo che la scena non l'abbia impressionata particolarmente.

In ogni caso le immagini scattate in loco dalla polizia sono state prontamente offuscate prima di essere condivise con la stampa, ma nonostante ciò l'immagine allegata in fondo alla pagina ci permette di capire che il losco individuo ha perso gran parte del proprio dito. In effetti un abitante dell'isolato ha detto alla polizia di aver sentito un forte grido e la sgommata di un'auto alle 22:30 dello scorso 15 aprile, ed è probabile che l'incidente si sia verificato proprio in quel momento.

Anche senza le impronte digitali, trovare il vandalo è stato molto facile per gli agenti. La Wikoff ha riferito agli investigatori di aver scovato una traccia di sangue che collega il SUV all'appartamento di un vicino col quale ha litigato poco prima dell'increscioso avvenimento, ma quello che ancora non è stato capito è il motivo per il quale il colpevole abbia lasciato il dito a terra.

"E' piuttosto comico. Se pensassi di andare all'ospedale, specialmente quando ti sei tagliato un dito, porteresti il dito con te." Così ha commentato infine per KCTV5 Francesca Wikoff. Per ora la polizia non ha ancora interrogato il sospetto, ma l'estremità organica è stata messa in una busta di plastica per eventuali test del DNA.



A proposito di vandali di automobili, le telecamere delle Tesla risultano essere una vera e propria manna dal cielo per immortalarli. La Modalità Sentinella dei modelli di Elon Musk ha più volte ripreso dei comportamenti facilmente condannabili, e due di questi meritano la vostra attenzione. Il primo concerne un uomo di mezza età intento a rigare la fiancata di una vettura, mentre il secondo riguarda un ragazzo che fa di tutto per scollegare un'auto elettrica dalla presa per la ricarica.