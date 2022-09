Uomo si finge poliziotto e ferma un agente fuori servizio: arresto folle negli USA

Gli Stati Uniti continuano a sorprenderci con avvenimenti bizzarri legate al mondo delle auto: dopo il caso della città dove la polizia non può più fare multe, eccovi il bizzarro arresto di un finto agente di polizia che, per sua sfortuna, ha fermato un vero agente fuori servizio nel tentativo di truffarlo.

Tutto ciò è accaduto a Brighton, in Colorado, qualche giorno fa: stando a quanto raccontato dal vicedirettore della contea di Adams, Gilbert Abdulla, egli è stato fermato da un SUV Dodge Durango sulla I-76 mentre stava percorrendo la stessa strada mentre era fuori servizio.

Spieghiamo le dinamiche dell’accaduto: il sospetto si è posizionato prima accanto e poi dietro al veicolo di Abdulla accendendo una striscia LED rossa e blu posizionata sul cruscotto, ovviamente con l’intento di fermarlo per un finto controllo. L’ufficiale ha subito avvertito qualcosa di strano e, per togliersi ogni dubbio, ha inviato un messaggio agli altri agenti tramite la radio in suo possesso per capire se si trattasse di un vero agente, ricevendo risposta negativa.

A questo punto entrambi i veicoli si sono fermati e il sospetto è sceso dal SUV brandendo un distintivo d’argento e indossando la maglietta con scritto “Security”. Abdulla si è identificato immediatamente e c’è stato un momento di confusione, utile all’agente per prendere tempo e trattenere l’uomo fino all’arrivo della polizia.

Il personificatore è stato quindi arrestato, non solo per l’atto ma anche per la presenza di armi da fuoco e di numerosi alcolici nel suo veicolo.

Spostandoci in Italia, invece, lo scorso agosto un cittadino ha pagato erroneamente 35mila euro per una multa da 62 euro.