Un uomo è entrato con l'auto in uno skatepark: non è stata una grande idea

Nel gergo dello street, che si tratti di skate o BMX poco importa, solitamente si parte dal basso con trick più semplici, per poi “andare grosso”, ossia chiudere un’acrobazia particolarmente complessa o rischiosa. Ebbene, in questo caso ad “andare grosso” è stato un ragazzo a bordo della sua auto, con cui si è avventurato nello skatepark.

Che cosa può spingere una persona ad entrare in un luogo adibito a skate, BMX e monopattini a bordo della propria auto? Difficile dare una risposta a un quesito del genere, ma il video pubblicato su Instagram da skateparkrespect parla chiaro.

Nel filmato vediamo un ragazzo a bordo della sua Acura MDX (a proposito, guardate il rivoluzionario sistema airbag messo a punto da Acura) mentre si accinge a scendere nella “bowl” del Memorial Skate Park situato in Colorado Springs. Per chi non mastica la disciplina, la bowl è una particolare struttura all’interno di uno skatepark, che tradotto letteralmente significa appunto tazza, per via della sua forma. Ebbene, il conducente della Acura ha avuto la brillante idea di scendere nella bowl, rimanendo prima su due ruote, per poi atterrare in maniera maldestra sul fondo della stessa, sradicando parte del paraurti posteriore sul cemento della struttura.

Non contento, ha continuato la sua corsa mettendo ulteriormente in evidenza i limiti della sua auto in fatto di offroad, e soprattutto la sua mancanza di rispetto nel compiere quest’azione con cui avrebbe potuto rovinare la struttura stessa, che molto spesso richiede investimenti non indifferenti per essere costruita. E da come si legge nei commenti sotto al filmato, questo è soltanto uno degli ultimi accadimenti, che ha fatto seguito ad altre incursioni da parte di mezzi non appropriati.

Altre volte, invece, le cose vanno però al contrario, come è successo due anni fa, quando due skaters sono stati arrestati perché transitavano sull’autostrada a bordo dei rispettivi skateboards.