Uomo entra con la Panda in ospedale:'accompagnavo mio figlio'

Quest'oggi un grosso numero di risate e di polemiche rimbalzanti per l'internet italiano sono scaturite da un uomo il quale ha operato una scelta piuttosto particolare: entrare in ospedale a bordo della propria Fiat Panda.

E' chiaro che in molti si sono addirittura irati per il folle gesto avvenuto presso l'Ospedale di Livorno, pertanto Mattino5 ha provato a fare chiarezza sulla vicenda inviando dei giornalisti a verificare il tutto per avere un quadro più dettagliato.

Questi ultimi hanno quindi riferito il racconto che signor Belfranco Saccà, protagonista della "invasione", ha esposto a parole:"Mio figlio ha un gesso alla gamba che lo immobilizza fino all'inguine. Dovevo accompagnarlo in ospedale e ho agito per necessità, perché non sapevo come altro avrei potuto fare. Avevamo un permesso per entrare nell'area dell'ospedale." Il movente alla base è certamente solido, e su questo non ci sono dubbi, ma in ogni caso la modalità con la quale ha deciso di intervenire è assolutamente fuori luogo.

Purtroppo non conosciamo ogni dettaglio in merito alla questione, ma è estremamente probabile che, una volta comunicate le proprie necessità a chi di dovere presso la struttura ospedaliera, qualcuno si sarebbe offerto di risolverle in tutta sicurezza e secondo le regolari procedure.

Il proprietario della Fiat Panda in chiusura ha persino spiegato il metodo utilizzato per riportare la macchina al di fuori della corsia. Secondo lui è stato obbligatorio ingranare la retromarcia, ma soltanto dopo aver atteso che suo figlio fosse tornato, alla conclusione degli esami per i quali aveva preso un appuntamento.



