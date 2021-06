L'uomo che ha disegnato il CUPRA Formentor arriva in Alfa Romeo

Da casa Alfa Romeo arrivano ottime notizie: dal prossimo 1 luglio Alejandro Mesonero-Romanos sarà a capo del design del marchio del Biscione. Di chi si tratta esattamente?

Forse il suo nome non vi dirà molto, sappiate però che si parla dell’uomo che negli ultimi anni ha contribuito alla rinascita di SEAT e CUPRA. In Spagna il nome di Alejandro Mesonero-Romanos è infatti legato alla quinta generazione di Ibiza, alla quarta generazione di Leon e alla Arona, ma soprattutto in casa CUPRA ha contribuito a disegnare Tavascan e Formentor, uno dei SUV coupé più accattivanti usciti sul mercato lo scorso anno.

Ora, come ha confermato Stellantis, “si dedicherà al rinnovamento di Alfa Romeo guidando il processo di modernizzazione ed elettrificazione di questo iconico marchio, che nei suoi 110 anni di storia ha collezionato vittorie sportive leggendarie”.



Alejandro Mesonero-Romanos riporterà a Jean-Pierre Ploué, Chief Design Officer di Stellantis, che ha dichiarato: “L'arrivo di Alejandro è una grande opportunità per Alfa Romeo. Alejandro Mesonero-Romanos ama le auto e ha fatto un lavoro eccellente con Cupra. Io e il Design team siamo impazienti di lavorare con lui.”



Jean-Philippe Imparato, Chief Executive Officer di Alfa Romeo da gennaio 2021, si è detto “felice di poter affrontare le prossime sfide di Alfa Romeo con un innovatore come Alejandro Mesonero-Romanos. Una collaborazione che porterà il marchio al successo.”