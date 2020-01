Un uomo ha danneggiato 642 auto causando danni per quasi 1 milione di euro

In Germania un uomo di 26 anni è stato chiamato in tribunale per aver graffiato un numero incredibile di vetture nel sud del Paese tra il Febbraio e l'Aprile del 2018.

Secondo DW, emittente televisiva tedesca, il giovane avrebbe usato un oggetto affilato per danneggiare non meno di 642 veicoli diversi (anche se dei funzionari hanno suggerito si trattasse di oltre 1.500 auto), causando danni per la sconcertante cifra di 930.000 euro. Si ipotizza che il vandalo seriale abbia preso di mira alcune città e paesini specifici della Bassa Franconia, includendo Schweinfurt, Würzburg e Veitshöchheim.

Il problema era diventato così serio che la polizia locale ha dovuto mettere in piedi una commissione apposita per investigare sulle varie denunce esposte. La grande occasione per gli agenti è arrivata una mattina dell'Aprile 2018, quando una ventiquattrenne ha sentito i suoni dei graffi contro il metallo all'esterno della sua abitazione. Guardando fuori dalla finestra la donna ha fatto caso ad un individuo che passava da una macchina all'altra per danneggiarle in modo compulsivo.

Preoccupata ha chiamato immediatamente la polizia, che è arrivata sul posto e ha istantaneamente arrestato l'uomo. In seguito si è scoperto che il criminale portava con sé un chiodo, che con ogni probabilità è stato il mezzo usato per commettere i reati multipli. Per ora comunque la pena è ancora da decidersi, a causa anche del numero di auto danneggiate al momento non quantificato.

Scene simili sono all'ordine del giorno. Infatti è altrettanto strambo, anche se di portata inferiore, quanto accaduto in un parcheggio di Las Vegas, dove due ragazzi hanno preso ripetutamente a calci una Tesla Model 3 collegata alla presa per la ricarica. Un'altra Model 3 è stata invece presa di mira da un tizio col coltello, il quale ha ben deciso di forarne gli pneumatici con l'oggetto appuntito.