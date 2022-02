Uomo costruisce go kart potenziato da razzi: il video della prova è spettacolare

Se pensavate che la Tesla con propulsori Jet realizzata nel dicembre 2021 fosse un esperimento davvero folle, vi sbagliavate di grosso. C’è anche chi ha osato di più, costruendosi integralmente un go-kart potenziato da propulsori Jet e capace di raggiungere velocità impensabili: il video della prova vi farà innamorare del risultato finale.

A realizzare questo piccolo prodigio “fai-da-te” è stato Robert Maddox, soprannominato anche “Rocketman” da chi lo conosce alla luce della sua profonda passione per i razzi. Il suo canale YouTube è infatti pieno di video in cui implementa propulsori Pulsejet su automobili, go-kart, barche e biciclette. Ovunque si possa provare l’ebbrezza dell’alta velocità, Rocketman c’è.

Uno dei suoi ultimi video non è da meno, dato che egli ha montato ben tre razzi sul go-kart, con cui sfrecciare nel deserto statunitense. Già dai primi secondi assistiamo a qualche fiammata da parte della “Bestia”, come l’ha soprannominata lo stesso Maddox, e poco dopo possiamo vederla prendere velocità raggiungendo circa 145 km/h - e non è neanche a piena velocità! Tra il colore rosso fluorescente e il rumore generato, si capisce che quella tentata da Rocketman non è affatto un’esperienza sicura, ma una follia realizzata per divertimento e spettacolo. Da spettatori, non possiamo che gradire il filmato e seguire le prossime avventure di Rocketman.

