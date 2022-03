Quest'uomo ha una collezione di sole BMW M3 E92: sono tutti esemplari speciali

Se vi chiedessimo di nominare uno dei modelli più iconici prodotti da BMW, probabilmente la maggior parte di voi nominerebbe la M3. A questo punto verrebbe spontaneo chiedere quale sia però l’annata preferita, dal momento che nel tempo si è evoluta e talvolta rivoluzionata. Questo collezionista risponderebbe la BMW M3 E92.

Il protagonista del filmato è Drew Leslie, un ex “Audi Guy”, diventato un fan sfegatato BMW, e in particolare dell’unico modello M3 nato con un motore V8 sotto al cofano al posto dell’iconico 6 cilindri in linea bavarese. La sua passione per questo modello è tale che adesso vanta una collezione di nove esemplari, ognuno dei quali particolarmente raro o realizzato in un’edizione speciale.

Il famoso fotografo Larry Chen ha avuto il piacere di fotografare tutte queste bellezze, che vengono anche mostrate e raccontate una dopo l’altra in questo filmato, dove troviamo ad esempio una M3 Lime Rock Park Edition, un esemplare in tinta Fire Orange realizzato soltanto in 200 esemplari dedicati allo storico circuito nordamericano.

C’è poi un altro modello in tinta Java Green, uno dei soli quattro modelli presenti negli Stati Uniti, affiancata da un’altra E92 verniciata in Phoenix Yellow, una tinta che contraddistingue soltanto due modelli Competition presenti a livello mondiale.

Ci sono poi tre modelli che sfoggiano le speciali tinte BMW Individual opache, dette Frozen. Una è colorata in Frozen Blue (a proposito date un'occhiata a questa drag race tra una BMW M3 E92 contro una Vespa mostruosa), un modello realizzato in soli 72 esemplari, un’altra in Frozen Silver, e infine non manca una “total black”, una delle 40 M3 E92 verniciate appunto in Frozen Black.

Tutti i modelli appartenenti alla collezione montano il motore aspirato V8 originale da 4.0 litri e adottano il pacchetto Competition, con alcuni modelli che adottano un cambio manuale, e altri che utilizzano invece la trasmissione a doppia frizione.