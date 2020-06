L'uomo che ha bruciato 560 milioni di euro: nuove foto dell'auto elettrica Dyson

Chi è James Dyson? Beh è l'uomo più ricco d'Inghilterra, CEO dell'omonima azienda di elettronica che ha cambiato il mondo degli aspirapolvere e non solo, che ha tentato anche di conquistare il mercato delle auto elettriche - purtroppo fallendo.

Con un patrimonio stimato di 16,2 miliardi di sterline, Dyson ha tentato negli ultimi anni di creare da zero una nuova auto a zero emissioni che potesse in qualche modo seguire le orme di Tesla e andare anche oltre. Il nome in codice della vettura è stato N526 e parliamo al passato perché il progetto è stato interrotto.

James Dyson è così diventato l'uomo che ha bruciato 500 milioni di sterline di tasca propria per inseguire un progetto poi naufragato. Peccato perché si parlava di un'auto capace di percorrere circa 965 km con un pieno di energia, un SUV lungo 5 metri con ruote da 24" e un peso di 2 tonnellate, futuristico in ogni aspetto - anche nelle retrocamere al posto dei classici specchietti.

Della Dyson Car abbiamo già parlato in passato, ora però lo stesso James Dyson sta rilasciando alla spicciolata nuove fotografie dell'auto, oggi infatti vediamo il manager inglese guardare con malinconia la sua opera incompiuta. Per vedere altre immagini vi rimandiamo a quelle pubblicate di recente.