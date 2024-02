Un uomo ha acquistato senza saperlo una delle Porsche 911 più esclusive della storia

Una storia che ha quasi dell'assurdo ci arriva dalla Germania: questo automobilista non sapeva che dentro il suo garage vi era parcheggiato un vero e proprio tesoro, ma a quattro ruote. Il suo nome (dell'automobilista) è Markus Hebgen, e 13 anni fa ha acquistato una delle Porsche 911 più esclusive di sempre.

Tutto è nato nel 2011 con una semplice (e naturale) voglia di guidare un'auto d'epoca. Così Markus ha cominciato la sua ricerca tra annunci su Internet, partendo da un budget iniziale di 30.000 euro, a cui si sono aggiunti poi altri 5.000. Infine, la scelta è caduta su una versione molto particolare della mitica vettura del brand di Stoccarda: una Porsche 911 Carrera prodotta nel 1987 con 160.000 chilometri segnalati sul contachilometri. Un'altra caratteristica unica era sicuramente la livrea nella speciale colorazione Diamond Blue Metallic, i cerchi Fuchs da 15 pollici e la firma di Ferry Porsche ricamata sui poggiatesta, oltre ad altri dettagli esclusivi.

Quindi avviene l'affare, non senza qualche difficoltà, e l'uomo ha finalmente la sua 911 d'annata. Tutto scorre tranquillamente, se non fosse che, a un anno dall'acquisto della vettura, il signor Hebgen fa una scoperta eccezionale: la sua non è una semplice 911 (nel frattempo ecco la nuova Porsche 911, nelle ultime foto spia emerge il nuovo posteriore)...

Questa scoperta è avvenuta a Klassikstadt di Francoforte, dove vengono presentati (e premiati) veicoli classici e speciali, e il modello di Markus ha sorpreso talmente tanto la giuria del concorso da meritarsi il primo premio. Ma quindi di che Porsche 911 si tratta? E no, non si tratta della sola e unica Porsche 911 a quattro porte esistente al mondo.

Il fortunato automobilista tedesco, infatti, senza nemmeno saperlo si è accaparrato una delle 875 unità mai realizzate dell'edizione limitata per la celebrazione della 911 numero 250.000 prodotta proprio nell'estate del 1987. Per l'occasione l'azienda di Stoccarda aveva quindi dato vita a una serie speciale suddivisa in questo modo: 505 coupé, 165 Targa e 205 Cabriolet. Insomma, un'auto unica (o quasi)!