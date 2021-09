Uomo di 90 anni travolge e uccide persone sulle strisce pedonali: condannato a soli 5 anni

Gli incidenti stradali con conseguenze gravi sono all'ordine del giorno, anche in Giappone. Circa due anni fa un uomo di novant'anni investì e uccise una giovane donna con la sua piccola di tre anni (ne parlammo già all'epoca). Il Paese orientale è uno dei più "vecchi" al mondo per l'età media dei suoi abitanti, e questo sta portando a grossi problemi di sicurezza in strada.

La corte distrettuale di Tokyo ha quindi condannato per negligenza risultante in morte e gravi ferimenti Kozo Iizuka, un ex dirigente di alto grado all'interno del ministero del commercio e dell'industria locale. Tra i nove feriti complessivamente nello schianto ci fu anche sua moglie, che in quel momento si trovava sul sedile passeggero anteriore.

Da quell'incidente in poi l'attenzione della cittadinanza sul problema degli anziani al volante è aumentata notevolmente. In molti chiedono che le persone più in là con gli anni ad un certo punto siano costrette a restituire la propria patente di guida, anche in quel caso specifico Iizuka incolpò un guasto meccanico ai freni e chiese di non essere considerato colpevole durante il processo.

La corte però andò avanti con le indagini per scoprire, piuttosto recentemente, che la macchina fosse in perfetto stato nell'istante dell'impatto. Secondo i risultati di ricerche approfondite pare che Iizuka non frenò affatto, e travolse le sue vittime sulle strisce pedonali a quasi 100 km/h nel centro di Tokyo.



Da parte nostra ci teniamo a sottolineare anche un lato secondario della storia. Iizuka infatti non fu immediatamente arrestato per le sue colpe ma, grazie al suo passato all'interno delle alte sfere del governo giapponese, fu tenuto per molto tempo in ospedale ed è poi stato trattato con i guanti durante il processo. Ovviamente molti cittadini hanno ritenuto scandalosi questi comportamenti, e c'è stata persino una protesta pubblica: la condanna è stata oltretutto ridimensionata da sette a cinque anni di reclusione.



Comunque siano andate le cose, ad oggi circa il 17 percento degli incidenti in Giappone è causato da automobilisti anziani, per cui nei prossimi anni assisteremo quasi sicuramente a una modifica del codice della strada nel Paese del Sol Levante.



A proposito di automobili e Giappone vogliamo chiudere menzionando lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel: adesso c'è una data ufficiale.