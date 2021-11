Uomo di 89 anni riceve una introvabile Corvette: è un veterano dell'Air Force

La Chevrolet Corvette di ultima generazione è una delle vetture più introvabili in assoluto sul suolo statunitense. In effetti le Corvette non riescono a raggiungere le concessionarie per via della spropositata domanda e della produzione apparentemente non in linea con le aspettative.

E' emblematico del problema quanto accaduto alcuni mesi fa ad un cittadino della Georgia che, pur avendo vinto la lotteria dello stato, l'organizzazione non è riuscita a fargli recapitare un esemplare di Corvette C8.

La vicenda della quale stiamo per parlarvi ha però avuto un lieto fine: un ottantanovenne californiano ha appena ricevuto la supercar nuova di zecca. L'uomo è Tony Bevacqua, veterano della Air Force che ha servito per molti anni il suo Paese, e la concessionaria Wheeler Chevrolet ha faticato non poco ad accontentarlo:"Questa è la prima C8 2022 in assoluto che consegniamo, sono davvero difficili da reperire. Ho letto un articolo su un novantacinquenne del Kentucky che ha ricevuto la sua Corvette in una occasione speciale e ho pensato 'perché non Tony? E' un grande sostenitore della comunità, fa un ottimo lavoro per la Beale Air Force Base e per i veterani." Così il direttore delle vendite di Wheeler Chevrolet, Jay Park, ha commentato l'accaduto ai microfoni di Fox 40 News.

L'uomo di 95 anni a cui ha fatto riferimento era stato messo in prima fila negli ordini da un'altra concessionaria in quanto aveva partecipato alla seconda guerra mondiale, per cui ha voluto emulare l'episodio. Bevacqua invece ha preso parte alla Guerra di Corea nel 1952 subito dopo essersi unito alla US Air Force, e col tempo è diventato la persona più giovane ad aver mai pilotato un Lockheed U-2 di fianco ai membri della CIA.



Oltretutto il veterano è un grande appassionato di supercar americane, e possiede una Corvette fin dal 1976 (ne ha possedute anche tre contemporaneamente). La sua uova fiamma è una Corvette con pacchetto Stingray R verniciata in Arctic White e poggiante su fantastici cerchi a cinque razze color carbonio.



Adesso però è il momento di una variante ancora più veloce ed aggressiva: ecco la Corvette Z06 mentre sfreccia in pista. L'americana si ispira visibilmente alla Ferrari 458 Italia.