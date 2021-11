Uomini ubriachi distruggono una colonnina Ionity: c'è il filmato

L'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici, come ogni altro tipo di infrastruttura pubblica, non può non essere esposta al vandalismo. In alcuni casi i danneggiamenti possono essere involontari, ma il video appena pubblicato su YouTube da Wham Baam Dangercam non riguarda quest'ultima categoria di avvenimenti.

Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata alla clip, due uomini parcheggiano un'auto a motore termico davanti ad una colonnina Ionity (in Italia stanno arrivando colonnine Stellantis) per poi decidere di metterla in ricarica attraverso il connettore nonostante l'assenza di una batteria da riempire. In questo senso lo sforzo è addirittura encomiabile, e in base alle testimonianza sarebbe stato ampiamente favorito da un forte stato d'ebbrezza da parte di entrambi gli individui.

Secondo Wham Baam Dangercam la coppia di vandali ha continuato a ingurgitare birra durante tutto il processo e il proprietario della Tesla, cioè colui che ha ripreso la scena, avrebbe chiamato la polizia per sentirsi dire:"E noi cosa possiamo farci?"



Nel frattempo il delirio non si era affatto fermato, e la birra ha perdurato nello scorrere a fiumi. Il giorno dopo si è scoperto che il connettore della colonnina fosse, prevedibilmente, rotto. Non è difficile danneggiare i contatti metallici se si prova ad incastrarli nella bocca di un serbatoio tradizionale.



A proposito di colonnine distrutte vogliamo rimandarvi ad un altro episodio recente, in cui un automobilista ha distrutto una colonnina con la sua macchina: il cavo era rimasto impigliato.