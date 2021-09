Uomini che odiano le Subaru: in Virginia è caccia al vandalo

I casi di vandalismo sulle automobili sono purtroppo frequenti in tutto il mondo. A Richmond, Virginia, Stati Uniti, è andato in scena un episodio bizzarro. Lo sfuggente vandalo, ripreso da alcune telecamere di sorveglianza ma non ancora identificato, colpisce solo ed esclusivamente Subaru.

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine il vandalo si aggira di notte e squarcia con un coltello gli pneumatici delle auto parcheggiate, a patto che il modello sia stato prodotto da Subaru. Il teppista è un maschio con barba ed è stato immortalato mentre era vestito con un berretto da baseball, guanti neri ed occhiali da vista. Nel video divulgato da WTVR CBS 6, l'uomo taglia tutte le gomme di una Subaru Crosstrek.

Non sono noti tutti i veicoli colpiti ma un rapporto della WWBT NBC 12, confermato dai commenti degli abitanti di Richmond su Reddit, indica che si tratta di ben diciotto Subaru. Il vandalo ha danneggiato svariati modelli, di anno e colore diverso.

Tagliare le gomme delle auto parcheggiate è un atto vile che crea disagi enormi ai proprietari. Si può perdere un giorno di lavoro o vedere in fumo un importante appuntamento medico, va infine considerato il prezzo degli pneumatici nuovi. Difatti soltanto in caso di copertura completa dell'assicurazione, che solitamente copre furto e atti vandalici, i proprietari vedranno risarciti i danni.

La polizia di Richmond a partire da questo lunedì ha iniziato ad occuparsi del caso, contattando tutti i proprietari di Subaru della zona e cercando filmati da videocitofoni o telecamere di sicurezza. Ci chiediamo cosa possa frullare nella testa di un soggetto che apparentemente prova un odio viscerale verso un determinato marchio automobilistico.

Vogliamo concludere la notizia allontanandoci dalla stramba vicenda statunitense e parlando delle interessanti novità della casa delle Pleiadi. Il Subaru Solterra sarà il primo veicolo completamente elettrico del brand, arriverà nelle concessionarie entro la prima metà del 2022. È vicino anche il debutto della nuova Subaru WRX: sarà presentata il 10 settembre.