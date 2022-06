L'Unreal Engine di Epic Games arriva sulle Volvo: la Guida Autonoma come un videogioco

Anche se può sembrare un matrimonio alquanto strano, automobili e videogiochi vanno sempre più a braccetto - e per diversi motivi. Tesla ad esempio permette di giocare a vari titoli sullo schermo centrale, Volvo invece ha deciso di far diventare la realtà stessa una sorta di videogioco.

Volvo Cars ed Epic Games, il celebre sviluppatore di videogiochi che ha rilasciato titoli come Gears of War e Fortnite, hanno stretto una partnership per l'utilizzo del motore grafico Unreal Engine. A differenza di Tesla (tre nuovi videogiochi arrivano sulle Tesla), Volvo non vuole portare i videogiochi a bordo delle sue auto, almeno non per ora, al contrario la società vuole utilizzare l'Unreal Engine per ricreare in 3D l'ambiente reale che sta attorno alla vettura, garantendo così un'alta qualità del rendering.

Volvo Cars sarà così la prima casa automobilistica europea a utilizzare l'Unreal Engine per lo sviluppo dell'interfaccia uomo-macchina (HMI), concentrandosi soprattutto sul Driver Information Module (DIM), almeno inizialmente. Stiamo parlando di uno dei display all'interno dell'abitacolo, utile a fornire al conducente le informazioni di marcia più importanti. Traducendo tutto in parole poverissime, i sensori e le telecamere delle Volvo saranno capaci di rilevare il mondo attorno alla vettura, con l'Unreal Engine che si occuperà poi di ricostruire tutto in 3D in tempo reale con una grafica di primo livello.

Il motore grafico di Epic Games verrà associato alla potenza di calcolo offerta dai chip Snapdragon Automotive di terza generazione (Snapdragon Automotive arriva sulle auto Stellantis), che dovrebbero permettere alle Volvo di prossima generazione di creare un nuovo standard in termini di grafica e prestazioni del sistema di infotainment. Vedremo fra l'altro la prima di queste Volvo next gen già nel corso del 2022, con una nuova ammiraglia a trazione elettrica.