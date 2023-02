Unplugged Performance svela la Tesla per la Pikes Peak: è lei la Model 3 più estrema

Unplugged Performance aveva già mostrato un’immagine della sua “bestia” da Pikes Peak, ma ancora si trovava tra le fredde mura dell’officina, invece oggi possiamo ammirare le prime foto della Tesla Model 3 “Bionic Phoenix” sull’asfalto di una pista, pronta per per attaccare la gara in salita più famosa del mondo.

Il nome non è stato scelto a caso: la prima creatura di Unplugged Performance, il preparatore ufficiale delle vetture di Palo Alto, aveva già partecipato alla Pikes Peak nel 2020, ma durante le prove ha subito un grave incidente che non le ha poi permesso di correre la gara vera e propria. Ebbene, il preparatore ha fatto risorgere la fenice dalle ceneri, ma invece di limitarsi a ricostruire il veicolo, lo ha ulteriormente sviluppato e migliorato, o forse è meglio dire, estremizzato.

La Bionic Phoenix è stata ricostruita per intero, e adesso sfoggia un’aerodinamica ancora più estrema, più potenza e una posizione di guida perfettamente centrale. Ciò che lascia senza fiato è la “superficie alare” di cui è dotata, che tra il colossale splitter anteriore e il mastodontico alettone posteriore, genera più di 1800 kg di downforce, che attacca letteralmente a terra la Model 3.

La maggior parte della carrozzeria è in fibra di carbonio e Unplugged Performance ha tolto circa 250 kg dalla vettura originale, anche se poi parte del peso è stato recuperato per alloggiare il rollbar tubolare e il resto della dotazione di bordo, ma ciò nonostante, ora l’auto è comunque più leggera di 90 kg rispetto al modello di serie. Infine vale la pena notare le ruote montate a bordo della vettura, nella fattispecie parliamo di un set di cerchioni in alluminio forgiato di Unplugged Perfromance, che misurano 19 pollici di diametro e 13 - impressionanti - pollici in larghezza, avvolti da pneumatici slick griffati Yokohama.

La Model 3 Bionic Phoenix correrà anche su altri tracciati ed eventi, ma la Pikes Peak sarà il palcoscenico più importante: tra l’altro, ricordiamo che alla Pikes Peak 2023 ci sarà anche BMW con la XM Label Red, il SUV ibrido più potente.