Le università americane vietano l'uso di e-bike e monopattini: che sta succedendo?

Negli ultimi anni la micromobilità elettrica è letteralmente esplosa in tutto il mondo. Parliamo nello specifico di biciclette elettriche e monopattini, veicoli green ed economici che però parecchi campus universitari americani stanno vietando. Che sta succedendo?

Sulla carta una e-bike o un monopattino possono aiutarci a spostarci velocemente in città, senza farci sudare e facendoci risparmiare parecchi soldi rispetto all’acquisto e alla gestione di un’automobile. Inoltre non si ha neppure il problema del parcheggio, mentre si può abbassare la probabilità di furto portando l’e-bike direttamente a casa oppure all’interno del proprio dormitorio. Tuttavia parecchi studenti americani stanno per tornare in aula accompagnati da una brutta sorpresa: diversi campus stanno vietando l’accesso di questi veicoli.

Due i motivi principali: gli incendi e gli incidenti. Mentre è abbastanza raro che si sviluppino incendi dalle batterie di e-bike e monopattini (New York vieta le e-bike fai da te perché pericolose), è molto più comune che si verifichino degli incidenti. Parecchi utenti di e-bike e monopattini guidano in modo aggressivo, talvolta anche salendo sul marciapiede, investire i pedoni infatti è purtroppo un evento che capita spesso. In alcuni campus esistono zone all’aperto piene di studenti che si muovono a piedi e le probabilità che si verifichino incidenti sono molto alte.

Per diminuire il rischio di sinistri campus come il Boston College, la Yale University o la Fordham University di New York stanno vietando il “trasporto a batteria”; anche la San Diego State University ha provato a fare lo stesso ma ha dovuto fare marcia indietro a causa delle proteste degli studenti. Altre realtà non vietano in toto questi veicoli ma non permettono l’accesso all’interno di alcune zone del campus, quindi di fatto si tratta di ban mascherati. Cosa fareste se la vostra università o la vostra scuola vietasse l’uso di e-bike e monopattini?