Qualcuno ha unito una Subaru Impreza WRX e una Mitsubishi Lancer Evo: è nata la "Subevo"

Ci sono alcuni modelli che da sempre hanno instaurato una genuina rivalità tra loro: un chiaro esempio sono le Subaru Impreza e le Mitsubishi Lancer. Due vetture diverse e amate da un pubblico differente, ma sotto sotto molto simili tra loro in numerosi aspetti. C’è però chi le ama entrambe, e nell'incapacità di sceglierne una, le ha unite.

Parliamo di Jonah, un ragazzo di Washington che sui social è conosciuto col nome del suo canale YouTube, Shood B Good, che tradotto significherebbe ‘Potrebbe andare!’. E probabilmente è stato questo il suo pensiero quando decise di mixare la sua Subaru Impreza WRX con il frontale di una Mitsubishi Lancer Evo 9, dando vita a quella che lui chiama “Subevo”.

Le auto utilizzate sono dello stesso anno e questo crea ancor più confusione nell’osservatore, che davanti intravede una Lancer, ma proseguendo verso il posteriore l’auto diventa un’Impreza. Le due vetture avevano dimensioni e volumi simili, per questo l’unione dei due mondi era quasi scontato, anche se non è stato tutto rose e fiori.

Il cofano della Evo è stato l’elemento più semplice da installare, tanto da sfruttare gli stessi agganci di quello Subaru, discorso differente per l’installazione del frontale, e in particolare dei fanali, ben più voluminosi degli originali, tanto da richiedere l’eliminazione dell’aria condizionata e dell’ABS, che verranno rimontati successivamente da un’altra parte.

Passando al paraurti, quello della Lancer è leggermente più largo di quello Subaru, per questo Jonah ha deciso di fonderli assieme, così da mantenere delle linee pulite e uniformi tra frontale e fiancata laterale. Attualmente la carrozzeria è stata ultimata e ‘wrappata’ in tinta Soul Red, un rosso metallizzato simile a quello delle Mitsubishi, e non dispone di alcun badge, così da ingannare ancor di più i suoi ammiratori.

A livello tecnico, il motore Subaru da 2.0 litri boxer ha subito alcune migliorie per aumentarne la potenza, con nuovi condotti dell’aria, nuovi iniettori più performanti, valvola blow-off della HKS, ma anche un assetto completo che sfrutta sospensioni BC Racing e cerchioni maggiorati con disegno ispirato ai BBS. Che dite, vi piace?

