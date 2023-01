Negli Stati Uniti, la vendita delle auto a idrogeno è crollata nel 2022

Le case costruttrici sono alla ricerca delle emissioni zero e sebbene la via intrapresa sia quella della propulsione elettrica, alcuni brand sono aperti a soluzioni alternative come la propulsione a idrogeno, che però non è mai riuscita a decollare, come dimostrano i dati di vendita delle auto a idrogeno riferiti al 2022 negli USA.

Secondo i dati forniti da Hydrogen Fuel Cell Partnership, riferiti alle vendite avvenute negli Stati Uniti, sono state 720 le auto FCEV vendute nel Q4 2022, ovvero un incremento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2021, ma analizzando le vendite di tutto l’anno è evidente che il contesto è ben diverso.

Bisogna precisare che al momento sono due i modelli a idrogeno presenti sul mercato in questione, ovvero Toyota Mirai e Hyundai Nexo: la prima ha venduto un totale di 657 esemplari nel Q4 2022, mentre la seconda si è fermata a 63 unità. Nell’arco di tutto il 2022 invece, Toyota ha venduto un totale di 2.094 Mirai, mentre Hyundai si è fermata a 408 Nexo.

Prima c’era anche Honda con la Clarity Fuel Cell, e tutte assieme hanno venduto dunque un totale di 2.707 veicoli a idrogeno, ovvero il 19% in meno rispetto al 2021. Ad oggi parliamo quindi di poco più di 15.000 veicoli a idrogeno in circolazione, numeri evidentemente bassi se pensate che la giovane Rivian ha sfiorato i 25.000 veicoli venduti nel 2022.

L’idrogeno non sembra dunque la giusta via da seguire almeno per il momento, ma il CEO di Toyota è dubbioso sulla sola scelta della propulsione elettrica per il futuro, dunque lo sviluppo di questa tecnologia non verrà abbandonato.