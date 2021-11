Gli Stati Uniti lanciano incentivi da 12.500 dollari sulle auto elettriche

Gli Stati Uniti stanno attraversando una fase economica piuttosto simile a quella che stiamo vivendo un Europa. Dopo la grave crisi pandemica i governi dei Paesi occidentali stanno provando a programmare una strategia di forte spesa per rilanciare le attività, dare maggiore input all'innovazione e combattere il cambiamento climatico.

Detto questo, chi segue le nostre pagine ricorderà sicuramente dei 12.500 dollari di incentivi USA sulle EV in discussione presso la Camera dei rappresentanti. Alcuni giorni fa il provvedimento venne bocciato per vari problemi legati all'analisi di spesa e alla contrarietà di non pochi deputati, ma adesso l'enorme manovra "Build Back Better" è passata ufficialmente con 220 voti favorevoli e 213 contrari.

Essa, oltre agli incentivi federali, prevede investimenti pari a 1.900 miliardi di dollari, i quali verranno parzialmente direzionati presso l'espansione dell'infrastruttura di ricarica per auto elettriche e un pesante miglioramento di strade, ponti e altri elementi della viabilità. Non mancherà oltretutto l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico più efficienti e nettamente meno inquinanti.



La COP26 di Glasgow ha dato una forte spinta in tal senso, ma saranno particolarmente felici i produttori di EV, che con incentivi da 12.500 dollari avranno un sensibile boost alle vendite. Di fatto però non si tratta di un'erogazione diretta del Paese verso i clienti o le compagnie, bensì di uno sconto sulle tasse federali per chiunque acquisti un'auto a emissioni zero.



Attenzione però, perché la base di credito ammonta a "soli" 7.500 dollari, ai quali poter aggiungere 4.500 dollari se la macchina da acquistare viene assemblata negli Stati Uniti da uno stabilimento sindacalizzato. Infine i restanti 500 dollari saranno erogati per i veicoli la cui batteria viene costruita sul suolo americano.



A ogni modo, con l'incremento massiccio di popolarità delle auto elettriche gli Stati Uniti dovranno anche migliorare in modo sostanziale l'infrastruttura di ricarica: ad oggi negli USA ci sono 2 milioni di EV.