Negli Stati Uniti gli incentivi sulle auto elettriche potrebbero arrivare a 12.500 dollari

Durante lo svolgimento della COP26, attraverso la quale i governi di tutto il mondo si impegneranno nella lotta al cambiamento climatico, dagli Stati Uniti arrivano importanti notizie sulla mobilità elettrica: pronti investimenti infrastrutturali per 1.200 miliardi di dollari e forti incentivi all'acquisto di veicoli a batteria.

Dopo una lunga giornata di negoziazioni, il Congresso a stelle e strisce ha approvato lo stanziamento di una somma colossale per l'ampliamento delle stazioni di ricarica sul territorio interno (Biden vuole milioni di EV negli USA entro il 2030). Alla Camera dei rappresentanti si sono registrati 228 voti favorevoli e 208 contrari grazie al supporto di 12 parlamentari repubblicani.

L'amministrazione Biden sarà molto contenta dell'esito, ma non è andata così bene alla "Build Back Better Act", che invece è ferma alla camera. Essa include l'istituzione di una tax credit federale pari a 12.500 euro (adesso il tetto è di 7.500 dollari) per chiunque vada ad acquistare una EV: in pratica si tratta di una esenzione in tasse federali equivalente alla somma appena descritta. Questo però non significa che il provvedimento sia morto, poiché un'ala moderata ha in un primo momento rifiutato l'approvazione, ma non è detto che con qualche compromesso: questo gruppo desidera che venga innanzitutto effettuata una stima preventiva dei costi.



Tornando agli investimenti infrastrutturali da 1.200 miliardi, essi prevedono l'allocazione di 110 miliardi per il miglioramento di strade, ponti e strutture simili; 7,5 miliardi per l'acquisto di veicoli elettrici e stazioni di ricarica per EV; 2,5 miliardi per l'acquisto di autobus a emissioni zero; 2,5 miliardi per l'acquisto di autobus a basse emissioni.



Il piano, vista la somma complessiva da spendere, è tra i più ambiziosi che si siano mai visti, ma non tutti i produttori di auto sono d'accordi con alcune misure. Lo stile di applicazione della tax credit è ad esempio osteggiato da Toyota, e nemmeno Volkswagen pare essere pienamente contenta della manovra: i veicoli che escono da stabilimenti non sindacalizzati non possono essere acquistati con l'esenzione (ergo, i produttori esteri vengono spesso accantonati).



A proposito di infrastruttura di ricarica, una recente mossa di Elon Musk sta creando un po' di confusione tra gli automobilisti. Tesla ha aperto i Supercharger a tutti rendendoli disponibili ad ogni modello dotato di porta per la ricarica, ma non tutte le auto sono pienamente compatibili.