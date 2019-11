Negli Stati Uniti le elettriche vendono meglio delle auto con cambio manuale: i numeri

Si sa che le auto con cambio manuale non siano mai piaciute negli Stati Uniti, ma di recente le quote di mercato di queste ultime sono calate inesorabilmente, e la recente ascesa dei veicoli elettrici è stata molto rapida.

In seguito alle avanguardie del settore, tutti gli altri produttori automobilistici si sono visti praticamente costretti a percorrere il trend attuale, nonostante abbiano in forte maggioranza fatta presente la scarsa profittabilità attuale della tecnologia di alimentazione. Il problema principale è che la domanda non è abbastanza alta da sostenere i costi di ricerca e sviluppo necessari allo switch.

Immaginate quindi come possa essere catastrofica la situazione per quanto concerne la trasmissione manuale, presente praticamente da un secolo. I dati di J.D. Power mostrano infatti che le vendite di EV hanno superato quelle delle macchine con leva del cambio e terzo pedale, nel corso Q3 di quest'anno. Driving.ca ha riportato che dopo i conti finali è stato circa l'1,9% dei consumatori ad intraprendere la via dell'elettricità, mentre l'1,1% compone quella ormai sempre più ridotta massa di persone rimasta attaccata alle cambio di marcia.

Tyson Jominy di J.D. Power ha incolpato principalmente:"l'interruzione (della produzione) di molte berline compatte e utilitarie, dove il manuale veniva acquistato principalmente per il costo d'accesso inferiore ad un nuovo veicolo". Infine ha dato praticamente il colpo di grazia al cambio "old school", affermando che EV sono in grado di superare la tecnologia morente dello scorso secolo.

Come avevamo riportato in precedenza, negli Stati Uniti sono ormai rimaste soltanto in 8 le vetture che non dispongono di versioni con cambio automatico e, se volete sapere quali sono, vi basta cliccare su questo link. Al contempo però è arrivata una notizia particolarmente curiosa: sempre nello Paese a stelle e strisce si insegna ai giovani la guida "old school".