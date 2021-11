Negli Stati Uniti sono stati venduti 2 milioni di auto elettriche

La corsa all'elettrificazione da parte dei produttori di auto va avanti a ritmo spedito, e lo stesso vale per il cambiamento nelle preferenze dei consumatori, che sempre più spesso si lanciano sull'acquisto di veicoli a batteria.

Ciò non può che portare ad un incremento sensibile della quantità di auto elettriche in circolazione e, stando ad un nuovo report della Environment America Research & Policy Center e del Frontier Group, negli ultimi 10 anni sono stati fatti passi da gigante in tal senso.

La recente pubblicazione si apre col seguente titolo:"Rinnovabili in Ascesa 2021: La rapida crescita delle rinnovabili, dei veicoli elettrici e di altri mattoni per la costruzione di un futuro a energia pulita." Essa illustra la crescita storica negli Stati Uniti circa la presenza di vetture che favoriscono il passaggio ad un sistema di trasporto sostenibile, relazionandolo con la produzione energetica del Paese. Attualmente infatti gli USA producono ben 23 volte più energia solare rispetto al 2011, mentre nello stesso lasso di tempo l'energia ricavata dal vento è triplicata.



Il mix energetico, pur non essendo rinnovabile quanto quello europeo, ha fatto dei progressi sensibili, grazie ai quali una macchina a batteria permette di tenere parzialmente a bada le emissioni di CO2. A ogni modo, se nel 2011 a regnare tra le EV c'era la Nissan Leaf con 9.674 unità piazzate (adesso c'è il nuovo modello: ecco quanto consuma la Nissan Leaf 2021), quest'anno lo scettro è passato alla Tesla Model Y e ai suoi 132.000 esemplari distribuiti, e al secondo posto c'è la Model 3 a quota 95.000 unità al 1 novembre 2021. In totale nel 2011 furono vendute soltanto 16.000 elettriche, mentre nel complesso in questi dieci anni siamo arrivati addirittura a 2 milioni di esemplari.



Gli statunitensi possono ora come ora fermarsi a riflettere per poi scegliere se guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto in termini di sostenibilità. Nel primo caso è facile constatare che l'incremento nella popolarità delle EV è stato palpabile nel corso del tempo, ma nel secondo è possibile fare un raffronto ingeneroso con il Vecchio Continente: in Europa le auto elettriche volano e raggiungono un market share impensabile fino a pochi mesi fa.